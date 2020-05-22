شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال اليوم وتحدد أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة ويلقى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية بمكتبه بدار الإفتاء، بيان الرؤية الشرعية الخاص باستطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال للعام 1441 هجريا، عقب صلاة المغرب، وعدة شهر رمضان تكون 30 يومًا، وفقا للحسابات الفلكية، حيث كان أول أيامه الجمعة 24 أبريل، وآخر أيامه السبت 23 مايو، ويكون آخر أيامه أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47 .

يولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 39 مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رمضان 1441 هجريا الموافق 22 مايو وهو يوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم فى مدينة القاهرة، وكذلك فى الغالبية العظمى للعواصم والمدن الإسلامية، ويغرب القمر قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية "الجمعة" فى كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ11 دقيقة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 9 لـ12 دقيقة.

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أما في العواصم والمدن الإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 1 لـ16 دقيقة، وبذلك يكون فلكيا يوم السبت 23 مايو هو المتمم لشهر رمضان وتكون غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 24 مايو المقبل.