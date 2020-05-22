شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز التعمير: تنفيذ 230 مشروعا بسيناء ومدن القناة بتكلفة 16 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، مُمَثلا فى جهاز تعمير سيناء، تولى خلال الفترة من 2014 وحتى الآن تنفيذ 230 مشروعا بسيناء، ومدن القناة، بتكلفة حوالى 16 مليار جنيه، وهى تعادل أكثر من 25% من حجم مشروعات الجهاز خلال تلك الفترة، والمقدرة بحوالى 60 مليار جنيه.

وأكد وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الوزارة بأجهزتها المختلفة تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأهالينا بسيناء، ومنطقة القناة، وذلك فى إطار الاستراتيجية الشاملة لتطوير سيناء، لما تمثله من أمن قومى لمصر.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إنه من بين المشروعات الخدمية التى يقوم الجهاز بتنفيذها حاليا فى سيناء، مشروع رفع كفاءة وتطوير الميادين الرئيسية بالعريش، وهى 5 ميادين (الرفاعى – الساعة – بنك القاهرة – الميناء – النصر)، ورفع كفاءة الطرق بها، والربط مع الطرق المؤدية لها، بإجمالى تكلفة 33 مليون جنيه.

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وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن هذه الميادين تمثل المتنفس والمتنزه الهام لأهالى مدينة العريش، علاوة على دورها فى تحسين الحركة المرورية والتطوير الحضارى لمدينة العريش، مضيفا أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 3 ميادين (الرفاعى – الساعة – بنك القاهرة)، ومن المقرر الانتهاء من ميدانى الميناء والنصر، فى شهر أغسطس القادم.

وأوضح أن أعمال التطوير الشامل للميادين، تشمل، تنسيق الموقع العام من أعمال البردورات والإنترلوك و الأرصفة، وشبكات الصرف الصحى، وصرف الأمطار، ورى النباتات، وأعمال الإنارة والشبكات الكهربائية، والتجميل، ورفع كفاءة وإنشاء النافورات والتماثيل والنصب التذكارى، وأعمال التشجير والنجيلة، وأعمال الحماية اللازمة، بالإضافة إلى الرصف الكامل لجميع الميادين.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن هذا المشروع يمثل المرحلة الأولى من مخطط تنمية وتطوير مدينة العريش، حيث تتضمن المراحل التالية، تنفيذ مشروعات رفع كفاءة مدخل العريش الغربي، وتطوير شارع الفاتح من جامعة سيناء حتي ميدان النافورة، واستكمال الكورنيش من القرية الشبابية حتي قرية أبي صقل بطول حوالي 2 كم.