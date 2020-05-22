شكرا لقرائتكم خبر عن أم البطل.. صور نادرة للشهيد أحمد منسى صغيرا مع والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحدة من أعظم الأغانى الوطنية، التى جمعت ما بين المشاعر والوطنية والأمومة فى آن واحد، كانت أغنية "أم البطل" للمطربة شريفة فاضل، والتى تنطبق الأغنية بقدر كبير عليها، حيث استشهد ابنها، وبعد أيام، كانت تسجل واحدة من أروع الأغنيات التى تتحدث عن البطل، ومدى فخر الأم بإبنها البطل، سواء كان شهيدا أو حيا شارك فى الملاحم الوطنية، وتقول كلماتها، " ابني حبيبي يا نور عيني .. بيضربوا بيك المثل.. كل الحبايب بتهنيني .. طبعا ما انا ام البطل.. يا مصر ولدي الحر .. اتربى وشبع من خيرك.. اتقوى من عظمه شمسك .. اتعلم على ايد احرارك..اتسلح بايمانه واسمك"

الشهيد أحمد صابر منسى

ليست شريفة فاضل فقط، التى تنطبق كلمات الأغنية عليها، ولكن هناك العشرات، والمئات وربما الآلاف من أمهات الأبطال المصريين، لكن فى هذه الأيام، فإن شهيد الصاعقة المصرية، البطل أحمد صابر منسى، هو الأنسب لتنطبق كلمات الأغنية على ولادته، بالتزامن مع عرض مسلسل "الاختيار"، الذى يحكى سيرته الذاتية وبطولاته مع القوات المسلحة المصرية، وحربه وعملياته ضد الإرهابيين فى سيناء، بإعتباره واحد من أبطال الصاعقة المصرية.

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المنسى ووالدته

عاش المصريون أمس، ليلة تاريخية، بمتابعة الملايين للحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار"، التى شهدت، ملحمة وطنية سطرها أبطال القوات المسلحة بدمائهم، عندما هاجم الإرهابيون كمين "البرث"، ليستشهد عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، وعلى رأسهم، عقيد أركان حرب / أحمد صابر محمد علي المنسى، الذى جسده فى المسلسل النجم أمير كرارة.



منسى مع عائلته

”الخليج 365”، ينشر صورا تجمع الشهيد أحمد منسى مع والدته، وذلك حينما كان مازال طالبا، فى مشاهد تجمع بين البراءة وعطف الأم وحنانها على ابنها.

الشهيد أحمد صابر منسى، استشهد فى 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث نتيجة إصابته بطلقة نارى.