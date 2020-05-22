شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تنفيذ 230 مشروعاً بسيناء ومدن القناة بـ 16 مليار جنيه من 2014 لـ 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، مُمَثلا في جهاز تعمير سيناء، تولى خلال الفترة من 2014 وحتى الآن تنفيذ 230 مشروعا بسيناء، ومدن القناة، بتكلفة حوالي 16 مليار جنيه، وهي تعادل أكثر من 25 % من حجم مشروعات الجهاز خلال تلك الفترة، والمقدرة بحوالي 60 مليار جنيه.

وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة بأجهزتها المختلفة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأهالينا بسيناء، ومنطقة القناة، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لتطوير سيناء، لما تمثله من أمن قومي لمصر.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إنه من بين المشروعات الخدمية التي يقوم الجهاز بتنفيذها حاليا في سيناء، مشروع رفع كفاءة وتطوير الميادين الرئيسية بالعريش، وهي 5 ميادين (الرفاعى – الساعة – بنك القاهرة – الميناء – النصر)، ورفع كفاءة الطرق بها، والربط مع الطرق المؤدية لها، بإجمالى تكلفة 33 مليون جنيه.

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن هذه الميادين تمثل المتنفس والمتنزه الهام لأهالي مدينة العريش، علاوة على دورها في تحسين الحركة المرورية والتطوير الحضاري لمدينة العريش، مضيفا أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 3 ميادين (الرفاعي – الساعة – بنك القاهرة)، ومن المقرر الانتهاء من ميداني الميناء والنصر، في شهر أغسطس القادم.

وأوضح أن أعمال التطوير الشامل للميادين، تشمل تنسيق الموقع العام من أعمال البردورات والإنترلوك والأرصفة، وشبكات الصرف الصحي، وصرف الأمطار، ورى النباتات، وأعمال الإنارة والشبكات الكهربائية، والتجميل، ورفع كفاءة وإنشاء النافورات والتماثيل والنصب التذكاري، وأعمال التشجير والنجيلة، وأعمال الحماية اللازمة، بالإضافة إلى الرصف الكامل لجميع الميادين.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن هذا المشروع يمثل المرحلة الأولى من مخطط تنمية وتطوير مدينة العريش، حيث تتضمن المراحل التالية، تنفيذ مشروعات رفع كفاءة مدخل العريش الغربي، وتطوير شارع الفاتح من جامعة سيناء حتي ميدان النافورة، واستكمال الكورنيش من القرية الشبابية حتي قرية أبي صقل بطول حوالي 2 كم.

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