شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات غذائية ومشروبات وورود للعائدين من الخارج داخل عزل المدن الجامعية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب المصريين العائدين من الخارج الذين تم تسكينهم بالمدن الجامعية بالمنيا، عن سعادتهم وفرحتهم بالعودة إلى بلادهم وقضاء فترة العزل داخل المدن الجامعية بخدمة متميزة.

وحرص العائدون على إقامة حفل سمر في أول ليالي العزل شملت أغاني ورقصات.

وأشاد ماجد ماهر، مهندس معماري، بالاستقبال والتنظيم والإقامة والمعيشة منذ الوصول للمطار حتى التسكين بالغرف، وأعرب عن سعادة بالعودة في ظل الظروف الراهنة.

كما أعرب محمود عصام، أحد العالقين العائدين، عن سعادة مؤكدا أن الجامعة خصصت منذ الوصول حقائب غذائية ومشروبات وورود، وقامت بعمليات التعقيم والتطهير للحفاظ على صحة العائدين، مشيدا بدور الحكومة المصرية في الحفاظ على أبنائها العاملين بالخارج.

من جانبه، قال الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه تم توفير متطلبات الرعاية الطبية الشاملة على مدار الأربع والعشرين ساعة للمقيمين بالمدن الجامعية، وذلك بتوفير الكوادر الطبية، والأطقم التمريضية بإشراف من أساتذة كلية الطب بجامعة المنيا، والمستشفيات الجامعية، إلى جانب توفير متطلبات الإقامة والإعاشة، وتوفير أعمال الصيانة والتعقيم والتنظيف المستمر للغرف، وفقاً للمعايير الطبية، مشدداً على تذليل أية معوقات لديهم، وتقديم كافة الخدمات وتوفير جميع احتياجاتهم خلال فترة عزلهم بالمدن الجامعي.

فيما أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على خضوع العائدين لإجراءات الحجر الصحي بالمطار، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وثبت سلامتهم وخلوهم من أي أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفور وصولهم للمدينة خضع الجميع لجهاز الكاشف الحراري وتم تعقيم وتطهير الحقائب كإجراء احترازي ووقائي للحفاظ على صحة الجميع، وتم تسكينهم بالمدينة الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي.

وطمأن المحافظ الوافدين بأنه تم تزويد المدينة بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة وذلك من خلال التعاون بين مديرية الصحة وجامعة المنيا، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم طبقا للبروتوكولات الصحية المقررة، مقدما لهم التهنئة بقدوم عيد الفطر المبارك، وأعرب عن أمنياته بخروجهم بصحة وعافية والعودة لمنازلهم وأسرهم بصحة وسلامة.

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ووجه المحافظ، مسؤوول التضامن الاجتماعي بتوفير الوجبات للعالقين طوال فترة الحجر الصحي، وتوفير طاقم من عمال النظافة، والعمل على توفير كافة سبل الراحة حفاظا على سلامتهم.

يذكر أن جامعة المنيا خصصت ألف سرير لاستقبال العالقين بالخارج، حيث تستقبلهم على مدار اليوم عقب وصولهم إلى مطار أسيوط.