شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 17 مصاباً بـ«عزل العجمي».. وتحويل ١٠ حالات لمستشفي أبوقير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ميرفت السيد مدير عام مستشفى العجمى المركزى (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، إن عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبى قير شرق الإسكندرية ارتفع إلى ٤٠٦ حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن، ممن تلقوا العلاجات في المراحل الأولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأوضحت «ميرفت» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أنه جرى تحويل ١٠ حالات جدد الجمعة، مشيرة إلى أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط، لذلك يتم تحويلهم لمستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة واجهزة تنفس صناعى.

وقالت إنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم لمنازلهم، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافى وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتبارها متعافياً.

وأضافت انه تم تعافي ١٧ حالة جديدة من المحجوزين بمستشفي عزل العجمى ليصل إجمالي حالات الشفاء لـ١٣٨ حالة.

ولفتت إلى ان المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.

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