شكرا لقرائتكم خبر عن بتكليفات رئاسية.. طرح أعمال تأهيل وتبطين 18 ترعة في 5 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إنه استمرارا في تنفيذ التكليفات الرئاسية فقد تم طرح وإسناد (10) عمليات لتأهيل وتبطين الترع شملت (18) ترعه في محافظات الإسماعيليه والجيزة وأسوان وبنى سويف وأسيوط، موضحة إن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بسرعة الإنتهاء من أعمال تأهيل وتبطين الترع لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتفعيلاً لمحاور الخطة القومية للموارد المائية وأهمها محور ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد شبكة الترع.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بالعمل على الإسراع في تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقاً لخطة وزارة الموارد المائية والري لما له من فوائد عدة مثل ضمان وصول المياه للنهايات في أسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وأيضا تقليل تكاليف الصيانة.

وأكد بيان رسمي أصدرته وزارة الري، أنه تم البدء في تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع بمحافظتي بني سويف وقنا، حيث تم حتى تاريخه طرح وإسناد أعمال التأهيل بطول ١٩٠ كم من شبكة الترع، وأنه جاري حاليا العمل بتأهيل وتبطين (٢٠) ترعه بهندسة ري ببا، مشيرا إلى أنه تم خلال هذا الاسبوع طرح وإسناد (10) عمليات لتأهيل وتبطين شملت (18) ترعه في محافظات الإسماعيليه والجيزه وأسوان وبني سويف وأسيوط.

وتشمل أعمال التأهيل والتبطين ترع الجناين- وصلة عمريط التابعة لري الصالحيه بالإسماعيلية، وترعة فرع ٦ أوسيم- فرع السواحل- فرع ١ من ٣ براجيل، وترع فرع ٧ خورمان- فرع ١ خورمان التابعة لري الجيزه وحلوان، وترع الحجز المستجده- مسقى السكه الحديد- فرع ٢ ادندان العليا التابعة لري أسوان .

كما تشمل أعمال التبطين ترع فرع ١، ٢، ٣ بني غالب- فرع مكاوي- فرع عبدالرسول سليم التابعة لري أسيوط، وترع فرعى المهندس الشرقى والغربى- فرع البرقى القبلى التابعة لري بنى سويف، فيما تتنوع أعمال التأهيل المستهدف تنفيذها بين إستخدام الدبش المغطى بطبقه خرسانه عاديه والتبطين بالخرسانه العاديه والخرسانه المسلحه بعد دراسه كل حاله ترعه على حده.

Advertisements