شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولي تشارك في حوار مع طلاب الأكاديمية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، في حوار نظمته أكاديمية الدبلوماسيين الشباب الأوروبية التي يقع مقرها في بولندا تحت عنوان «الأوبئة: إحياء التعاون متعدد الأطراف وتعزيز التنسيق» بحضور 80 طالبا بالأكاديمية، وذلك لإطلاع الشباب على الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وضمان ألا يؤثر ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الوزيرة إنه لا يمكن لأى دولة أن تبقى معزولة بنفسها وهذا أكثر وضوحا اليوم في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث نرى تكاتف جميع المجتمعات في مواجهة معضلة مشتركة، وهى الوباء، بغض النظر عن البعد الجغرافى، ولطالما كنت من أشد المدافعين عن التعاون متعدد الأطراف، لأنه يتيح الفرص لتبادل الخبرات المشتركة، والتعلم من التجارب الناجحة والإخفاقات أيضاً، وهذا بدوره يسهم في تصميم سياسة عامة وطنية بناءة تستوعب مصالح جميع الأطراف ذات الصلة لتعظيم المصلحة الوطنية، ويجب مواصلة العمل معا للاستجابة لهذا التحدى العالمى وإعادة البناء من أجل التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولى تدرك أن فيروس كورونا لا يجب أن يؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذلك أطلقت وزارة التعاون الدولى رؤية جديدة لسرد المشاركات الدولية لجهود مكافحة تفشى فيروس كورونا، تتركز على 3 محاور رئيسية هي: «المواطن محور الاهتمام» و«المشروعات الجارية» و«الهدف هو القوة الدافعة» من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، إضافة إلى إبراز قصص النجاح بين مصر وشركائها في التنمية في مختلف المشروعات التنموية، والتى ساعدت على تعزيز النمو الشامل بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وردا على سؤال حول الجهود التي تقوم بها مصر لمواجهة فيروس كورونا، أشارت الوزيرة إلى أن أزمة فيروس كورونا تدفع بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالى والانتقال من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى. وردا على سؤال حول تأثيرات فيروس كورونا المستجد على العالم، قالت الوزيرة إن الشىء الإيجابى هو إثبات المواطنين والطلاب القدرة على العمل والدراسة من المنزل وهو ما أدى إلى عدم إهدار الوقت والجهد أثناء انتقالهم من منزلهم إلى أماكن عملهم، وانعكس ليصبح الكثيرون منتجين أكثر من قبل، كما أن أزمة فيروس كورونا ألقت الضوء على أهمية زيادة الإنتاج المحلى والاعتماد على سلاسل التوريدات المحلية والإقليمية بدلا من سلاسل الإنتاج والتوريدات العالمية.