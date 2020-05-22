شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» يقترح وثيقة تأمين للأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية رصدا لقياس آراء الجمهور العام والجمهور الخاص، بشأن أزمة فيروس كورونا، وصرحت الدكتورة سعاد عبدالرحيم، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن البداية كانت مع استطلاع رأى النُّخبة «الجمهور الخاص»، حول تداعيات أزمة الفيروس، تلاه استطلاع رأى الجمهور العام، بشأن الجهود المبذولة لإدارة الأزمة، ثم استطلاع رأى الجمهور العام، حول جهود الدولة بشأن احتواء مخاطر أزمة الفيروس.

وقالت مدير المركز: «تمثل هذه الاستطلاعات محاولة لمساعدة صناع القرار؛ خاصة أن المرحلة الحالية من أزمة الفيروس فرضت مستجدات التعايش، واتخاذ إجراءات احترازية تستوجب تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الإنتاج.

وأفاد الاستطلاع الثالث الذي تضمن رأى الجمهور العام بشأن جهود الدولة لاحتواء أزمة فيروس كورونا، الذي أجرى على عينة من الجمهور قوامها 501 مفردة، بمجموعة من النتائج. وأوضحت «عبدالرحيم» أن غالبية المستجيبين بنسبة 98.3%، يتابعون إجراءات الدولة لإحداث التوازن ما بين العودة للحياة الطبيعية والحفاظ على صحة المواطن، ما يعكس كون المواطن ليس فقط متنبهًا بقوة لتطورات الجائحة، وإنما متيقظًا للخطوات الإجرائية للدولة، واتجه غالبية المستجيبين ونسبتهم 73.9٪ فيما يتعلق بإجراءات فتح المساجد، للقول بوجوب وضع بوابات تعقيم على مداخل المساجد، ويلى ذلك في الترتيب الإجراء الخاص بترك مسافة آمنة بين المصلين بنسبة 68.3٪ في حين قالت النسبة الأكبر من المستجيبين وتبلغ 51.5٪، إنها لا توافق على عودة الدورى الكروى دون جمهور.

وأوضح الاستطلاع أن النسبة الأكبر من المستجيبين 63.1٪، لا توافق على إعادة فتح النوادى ومراكز الشباب، مقابل 33.8٪ من المستجيبين يوافقون، ولا توافق النسبة الغالبة 76.6٪، من المستجيبين على إعادة فتح المقاهى والكافيتريات، مقابل 16.2٪ يرون أنه من الممكن ذلك بشروط ولا توافق النسبة الغالبة من المستجيبين 82.4٪ على إعادة العمل بدور السينما.