مواطنون يخترقون الحظر للعب «الكرة الخماسية» في المنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز مغاغة، بالتنسيق مع الشرطة ضبطت مجموعة من المواطنين يشاركون في مباراة لكرة القدم في ملعب كره قدم خماسى بمنطقة قلينى في حى غرب مدينة مغاغة، ما يمثل اختراقا لحظر التجول المفروض كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا. أكد المحافظ أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الدولة، لمنع انتشار عدوى الفيروس، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات. شدد المحافظ على التعامل بكل حزم مع من يخالف تطبيق القرارات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام من قبل المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات الفيروس. من جانبه، أوضح إيهاب ذهنى، رئيس المركز، أنه فور ضبط المخالفين تم اصطحابهم لمركز شرطة مغاغة وتحرير محضر بالواقعة، كما تم ضبط صاحب الملعب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 15,003

تعافي 4,217

وفيات 696

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