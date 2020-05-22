شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تستعد لـ«العيد» بغرف عمليات وتوفير السلع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت المحافظات استعداداتها، لاستقبال عيد الفطر المبارك، وشكل المحافظون غرف عمليات مركزية، متصلة بغرفة عمليات فرعية، بمديريات الأمن والمديريات الخدمية والوحدات المحلية لاستقبال شكاوى المواطنين.

ففى قنا قال المحافظ أشرف الداودى، إن المحافظة والمديريات الخدمية أنهت استعداداتها لاستقبال العيد، مؤكدا غلق الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل ومنع حركة المراكب النيلية الترفيهية، لمنع التجمعات بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ووجه «الداودى»، أجهزة الأمن، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل رئيس مجلس الوزراء، خلال فترة العيد، لا سيما غلق المحال التجارية والكافيتريات واقتصار خدمات المطاعم على توصيل الطلبات للمنازل، ومتابعة تطبيق إجراءات حظر حركة المواطنين من الساعة 5 مساء حتى الساعة 6 صباحا.

وناشد «الداودى»، أهالى المحافظة بالتزام المنازل، وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد المحافظ، التنسيق بين مديريتى الطب البيطرى والتموين، ومباحث التموين لشن حملات تموينية للتأكد من صلاحية اللحوم وذبحها داخل المجازر الحكومية، وتكثيف الحملات على الأسواق ومحلات المواد الغذائية والمطاعم وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتتولى مديرية التموين والتجارة الداخلية، التأكد من توافر اللحوم والدواجن المجمدة والسلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية وتوفير احتياجات المحافظة من المواد البترولية، والتأكد من المخزون الاحتياطى وتكثيف الحملات الرقابية على المخابز لإنتاج خبز مطابق للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان جودة وصلاحية السلع المتداولة.

وأضاف أن مديرية الصحة أعدت خطة لاستقبال عيد الفطر المبارك، تشمل رفع حالة الطوارئ في المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال وأكياس الدم لمواجهة أي حالات طارئة.

وفى السويس، أكد المحافظ عبدالمجيد صقر، خلال اجتماعه مع القيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات، على الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال إجازة العيد، وكلف رؤساء الأحياء وجهاز التجميل وإدارة الشاليهات والشواطئ بإغلاق الحدائق والشواطئ العامة وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات.

وفى جنوب سيناء، شدد المحافظ خالد فودة، على ضرورة التزام الفنادق المصرح لها باستقبال نزلاء بنسبة ٢٥٪ وتطبيق الاشتراطات الصحية بدقة، وطالب بتشديد التفتيش في الأكمنة والتأكيد على عدم مرور زوار من خارج المحافظة، سوى لمن تتوافر لديه الشروط المعلنة، مؤكدا غلق الشواطئ ومنع الرحلات الجماعية والتجمع في المساحات وأماكن الترفيه والتسوق.

وفى الشرقية، أكد المحافظ ممدوح غراب، توافر احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، موجها وكيل وزارة التموين، برفع درجة الاستعداد بالإدارات التموينية بمراكز المحافظة، لتلقى شكاوى المواطنين، وتوجيه الحملات التموينية، لمتابعة وفرة السلع في الأسواق.

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وفى المنيا قرر المحافظ أسامة القاضى، إلغاء الإجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات، خلال العيد، مشددا على رؤساء المدن، ومديرى المصالح الحكومية، بتطبيق قرار حظر دخول الموظفين والمواطنين لديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية دون ارتداء الكمامة.

ووجّه المحافظ، بتشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، مع ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، للإبلاغ عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية على مدار 24 ساعة، مع مراعاة انضباط الأطباء والعاملين في المستشفيات، وتجهيز أقسام الاستقبال في المستشفيات العامة والمركزية وتوفير الأدوية الخاصة بالطوارئ.

وفى دمياط، أكدت المحافظ منال عوض، تطبيق الإجراءات الاحترازية في مدينة رأس البر، لمنع أي تجمعات، خلال عيد الفطر، واقتصار دخول المدينة على أبناء المحافظة، وتكثيف الدوريات على البوابات والشواطئ وغلقها، بالتعاون بين مديرية الأمن والوحدة المحلية، وغلق شارع النيل بالكامل، والمحاور المؤدية إليه، بدءًا من وقفة عيد الفطر المبارك.