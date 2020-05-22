شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم 13 ألف و823 منشأة حكومية بالغربية لمجابهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والمصالح الحكومية في جميع قرى ومراكز المحافظة في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات انتهت من تطهير وتعقيم 13 ألف و823 منشأة حكومية حتي الآن، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.
وأضاف المحافظ، أن أعمال التطهير والتعقيم شملت 2510 مساجد و115 كنيسة، و1801 مدرسة، و6624 شارع وميدان رئيسي، و858 موقف سيارات، و858 منشأة صحية، و471 سوقا، و26 محكمة، و362 بنك، و197 قسم شرطة.
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