شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة مدير مستشفى «حميات منوف» لموافقته على خروج مرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور نصيف حفناوى وكيل صحة المنوفية قرارا بإقالة الدكتور أحمد السرسى مدير مستشفي حميات منوف وتكليف الدكتور أنور محفوظ إخصائي الحميات بالمستشفي مديرا للمستشفى لمدة 3 أشهر.

وأكد نصيف أنه تقرر السماح للحالات المستقرة المحجوزة حاليا بمستشفيات العزل التي لديها إمكانيات لعزل نفسها في المنزل بالخروج لاستكمال العلاج في منازلهم بشرط معاينة أماكن العزل من جانب إدارة الطب الوقائي، وصرف علاج يكفي لخمسة ايام لكل حالة.

كما اشترط أن يتم اخذ مسحه بعد الأيام الخمسة الاولى إلى أن يثبت سلبية الحالة وإذا ظلت إيجابية سيتم تكرار بروتوكول العلاج معهم واعطائهم خمسة أيام أخرى ومعاودة اخذ مسحه أخرى لهم في العزل المنزلى.

وأضاف أن القرار تم فهمه من جانب مدير مستشفى حميات منوف بطريق خاطئة وسمح لعدد ٨ حالات إيجابية بالخروج من عزل حميات منوف لاستكمال العزل في المنازل بدون معاينة طبيعة العزل المنزلى وبدون صرف حقيبة العلاج والمستلزمات الوقائية من كمامات وجوانتيات.