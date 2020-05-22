شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فتح المنافذ اليوم وغدا وزيادة معروض الخضر واللحوم بسعر مخفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة العامة للزراعات المحمية، فتح منافذها اليوم الجمعة وغدا السبت، ومضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها، والدفع بالسيارات المتحركة بسعر مخفض، لرفع العبء عن المواطن، استعدادا لعيد الفطر.

وأكد المهندس أحمد فتحى مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه تقرر فتح منافذ الزراعات المحمية لأول مرة يوم الجمعة والسبت وزيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية لرفع العب عن المواطنين في العيد ، موضحا أنه تم الدفع بالعديد من المنافذ المتنقلة و زيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم ، بلدى وسودانى ومجمد ، والدواجن بأنواعها " البط ، الفراخ ، والكبد ، والحمام ، والسمان " وأيضا الاسماك، والسلع الغذائية الاخرى ، بسعر مخفض ، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

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وأوضح مدير تسويق الزراعات المحمية ، أنه تقرر زيادة طرح اللحوم البلدى ، وهناك سعر مخفض على البط والارانب والفراخ ، وجميع الخضروات ، والزيتوت ، والسمن ، والاسماك ، والفول البلدى ، والعدس ، والمربات وعسل النحل ، مشير الى أن منافذ الزراعات المحمية ، تقوم حاليا بتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ التسويقية التابعة له بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية والعمل على التوسع فى فتح منافذ بالمناطق والاحياء الجديدة.

وأكد " فتحى " ،أن المنافذ تقوم ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – اسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – البان ومصنعاتها ، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية ، وذلك في إطار العمل على ضبط الأسعار .