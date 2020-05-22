شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: طرح 10 عمليات لتأهيل وتبطين الترع فى 18 ترعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بالعمل على الإسراع فى تنفيذ الأعمال المطلوبة لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، طبقاً لخطة وزارة الموارد المائية والرى، التى تم وضعها فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتفعيلاً لمحاور الخطة القومية للموارد المائية واهمها محور ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد شبكة الترع.

أوضح الدكتور محمد عبد العاطى أن تأهيل الترع له فوائد عديدة مثل ضمان وصول المياه للنهايات في اسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وايضا تقليل تكاليف الصيانة، و تم البدء منذ فترة فى تنفيذ اعمال تأهيل وتبطين الترع بمحافظتى بنى سويف وقنا حيث تم طرح وإسناد أعمال التأهيل بطول 190 كم من شبكة الترع ، و جارى حاليا العمل بتأهيل وتبطين ( 20 ) ترعه بهندسة رى ببا .

أضاف عبد العاطى أنه تم خلال هذا الاسبوع طرح وإسناد ( 10 )عمليات لتأهيل وتبطين شملت ( 18 ) ترعه فى محافظات الاسماعيليه- الجيزه - اسوان - بنى سويف - اسيوط .

وأوضح تقرير أن الترع التى تم طرحها هى رى الصالحيه - الاسماعيلية، ترع الجناين - وصلة عمريط

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- رى الجيزه وحلوان، و ترع فرع 7 خورمان- فرع 1 خورمان فرع 6 أوسيم- فرع السواحل- فرع 1 من 3براجيل، رى اسوان ترع الحجز المستجده- مسقى السكه الحديد - فرع 2 ادندان العليا، رى أسيوط: -

ترع فرع 1 ، 2، 3 بنى غالب - فرع مكاوى- فرع عبدالرسول سليم، رى بنى سويف ترع فرعى المهندس الشرقى والغربى- فرع البرقى القبلى .

الجدير بالذكر ان أعمال التأهيل المستهدف تنفيذها تتنوع بين إستخدام الدبش المغطى بطبقه خرسانه عاديه والتبطين بالخرسانه العاديه والخرسانه المسلحه بعد دراسه كل حاله ترعه على حده.