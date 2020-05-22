إنفوجراف.. بعد فتح باب التقدم.. كل ما تريد معرفته عن المدارس اليابانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبال طلبات التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2020 / 2021، منذ يوم الأربعاء الماضى ولمدة 15 يومَا، من خلال الرابط التالى https://ejs4students.moe.gov.eg. ونقدم فى التقرير التالى 15 معلومة عن المدارس اليابانية.. ـ التقديم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1 ـ تدرس المنهج المصرى الجديد 2.0 ـ تطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية ـ تدريس مناهج حديثة ولغة أجنبية برياض الأطفال ـ الإنجليزى لغة التدريس بالمدارس ـ تدريس منهج المستوى الرفيع فى اللغة الإنجليزية Connect Plus - 11 ألف جنيه تقريبا قيمة المصروفات الدراسية Advertisements - أولياء الأمور يتحملون قيمة الزى وتطبيق التواصل بين الطلاب والمدرسة ـ يجب أن يكون ولى الأمر مصرى الجنسية للتقديم لابنه ـ سن الطفل المراد التقديم له فىKG1 من 4 لـ 5 سنوات إلا يوم واحد ـ احتساب سن الطفل يكون فى 1 أكتوبر 2020 ـ يتم التقدم لها حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر للأكبر سنًا ـ الالتزام بالحيز الجغرافى بالمدرسة المتقدم إليها وفقًا للعنوان بالبطاقة ـ أو مستند رسمى يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن 6 أشهر ـ دفع مقدم المصروفات الدراسية 10% من قيمة المصروفات الكاملة - تسدد المصروفات على الحساب الموحد للمدارس





























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