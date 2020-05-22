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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وانفوجراف.. الحكومة ترصد 14 شائعة انتشرت خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات، رصد 14 شائعة، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية للرد عليها، وتضمنت الشائعات إعادة حركة الطيران بكافة المطارات المصرية بالتزامن مع حلول عيد الفطر وتراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقاً للأسعار المحددة وتطبيق زيادات جديدة على المخالفات المرورية بداية من الشهر المقبل
واستبعاد المواد غير الأساسية من جدول امتحانات الثانوية العامة وتقييم المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل بالدرجات ورسوب طلاب الصف الثالث الإعدادي في حال عدم تسليم نسخة ورقية من المشروع البحثي إلى جانب النسخة الإلكترونية وتقديم وزارة الصحة خدمة إجراء تحليل فيروس كورونا بالمنازل
وتضمنت الشائعات تداول منشور منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي يتضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا والترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وإطلاق رابط إلكتروني للتقديم على معاش تكافل وكرامة وبيع شركات القطاع العام لتكبدها خسائر كبيرة وترميم تماثيل الكباش الموجودة في معابد الكرنك بأساليب غير علمية وتداول أنواع خوخ مسرطنة بالأسواق وتداول منشور يحذر من تناول الأدوية التي تحتوي على مادة "إيبو بروفين" أو "ديكلو فيناك" لتسببها في تنشيط فيروس كورونا
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