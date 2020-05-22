التضامن: لا صحة لإطلاق رابط إلكترونى للتقديم على معاش تكافل وكرامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التضامن الاجتماعي فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن إطلاق رابط إلكتروني للتقديم على معاش تكافل وكرامة، حيث أكدت أنه لا صحة لإطلاق أي رابط إلكتروني للتقديم على معاش تكافل وكرامة، وأن الرابط المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء أي روابط زائفة تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وأن اللينك الوحيد المتاح للتظلمات لمن سبق لهم التقديم للحصول على الدعم المالي هو https://tk.moss.gov.eg.

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