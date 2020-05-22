شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى تطبيق زيادات جديدة على المخالفات المرورية بداية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن تطبيق زيادات جديدة على المخالفات المرورية بدايةً من الشهر المقبل، تواصل المركز مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق أي زيادات جديدة على المخالفات المرورية بدايةً من الشهر المقبل، موضحةً أن قيمة المخالفات المرورية بمختلف شرائحها كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، مناشدةً المواطنين بضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة حرصاً على سلامتهم.

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وفي إطار جهود الدولة للتيسير على المواطنين في ظل أزمة كورونا، فقد تم الإعلان عن خدمة سداد قيم مخالفات المرور والاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً، وكذلك التظلم الإلكتروني من خلال السداد النقدي عند الاستلام، عن طريق موقع النيابة العامة، وتتمثل خطوات سداد قيمة المخالفات إلكترونياً في (الدخول على الموقع www.ppo.gov.eg، ثم الضغط على "خدمات المرور" للاستعلام عن المخالفات، وإدخال رقم الرخصة لمعرفة إجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة، ثم الضغط على "طلب استخراج وفاء بالغرامات"، والضغط على زر الدفع وإدخال قيمة المبلغ وبيانات البطاقة البنكية، ومتاح الدفع إلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو بطاقة ميزة).