شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هنفطر إيه النهاردة؟.. ورقة اللحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعدد الطرق التى يمكن من خلالها تقديم اللحوم على السفرة، فهى تتنوع بين المسلوق والمشوى أو المحمرة، إلا أن ورقة اللحمة تعد من الطرق المميزة التى تضفى على اللحم طعما مميزا ومختلفا، ومع اقتراب انتهاء شهر رمضان الفضيل، وفى اليوم الـ 29تقدم الشيف كارول الأمير طريقة عمل ورقة اللحمة من خلال خطوات سهلة وبسطية.

مقادير ورقة اللحمة

½ كيلو لحمة

كيلو بطاطس

3 ثمرات جزر

كوب بسلة

2 ثمرة بصل

طماطم مقطعة مكعبات

فلفل رومى مقطع مكعبات

ثوم

كزبرة خضراء

2 مكعب مرقة دجاج

زيت أو زبدة

ورق فويل أو ورق زبدة

حبهان

ورق لورا

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طريقة عمل ورقة اللحمة

نسلق اللحمة بالطريقة العادية فى كمية م الماء المغلى على النار مع بوكيه جارنيه عبارة عن بصل وفصين ثوم وثمرة جزر، مع الملح والفلفل الأسود وحبهان وورق لورا.

احرصى على أن تكون تسوية اللحمة بنسبة 85% وليس 100%.

نخرج اللحمة من الماء ونضعها فى مصافة، ونحضر إناء به كمية من الزيت، ونضيف إليه بصل مقطع جوليان وبمجرد أن يذبل نبدأ فى إضافة الخضروات بالتدريج.

نضع الجزر فى البداية، وبعد 4 دقائق نضيف البسلة، ونقلب لمدة 3 دقائق ثم نضيف البطاطس، ويمكننا تقطيعها مكعبات.

قطعى الكزبرة الخضراء وضيفيها إلى الخليط السابق، ثم ضعى½ كوب من الشوربة عليها.

اضيفى الطماطم المكعبات إلى الخليط، والفلفل الرومى.

نحضر صينية نضع عليها ورق الفويل أو ورق الزبدة، ونرص اللمة فيه بشكل دائرى، ثم نضع الخضروات التى تم تجهيزها وكمية من الشوربة.

نغلق ورق الفويل جيدًا من كافة الاتجاهات، وندخلها إلى الفرن على الشبكة على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة.

نخرجها من الفرن ونقلب الصينية ونفتحها باستخدام السكين.