شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إعادة حركة الطيران بكافة المطارات المصرية بالتزامن مع العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الطيران ما تردد من أنباء بشأن إعادة حركة الطيران بكافة المطارات المصرية، بالتزامن مع حلول عيد الفطر، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بشأن إعادة حركة الطيران بكافة المطارات المصرية، بالتزامن مع حلول عيد الفطر. Advertisements وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن قرار تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية مستمر وفقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تدابير مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مُشددةً على أنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

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