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الحكومة تنفى إعادة حركة الطيران بكافة المطارات المصرية بالتزامن مع العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الطيران ما تردد من أنباء بشأن إعادة حركة الطيران بكافة المطارات المصرية، بالتزامن مع حلول عيد الفطر، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بشأن إعادة حركة الطيران بكافة المطارات المصرية، بالتزامن مع حلول عيد الفطر.

 

 

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وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة  أن قرار تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية مستمر وفقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تدابير مواجهة تداعيات أزمة فيروس ، مُشددةً على أنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

 

 

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