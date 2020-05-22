شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رحلات استثنائية تغادر القاهرة لإعادة المصريين العالقين بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، 3 رحلات استثنائية فى طريقها إلى الإمارات، وذلك لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران سيرت 3 رحلات إلي دبي بالإمارات، ومن المقرر عودة جميع الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي، حيث يتم نقل جميع الركاب القادمين فور عودتهم إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

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وتستمر كل من الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو فى تعقيم طائراتها خاصة التى تقوم برحلات استثنائية لإجلاء الرعايا المصريين ، وذلك بالتعاون مع فرق الطب الوقائى التابعة لمصر للطيران حيث تشمل الإجراءات تعقيم قمرات القيادة ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياة ومخازن الطائرات بالإضافة إلى الجسم الخارجى للطائرات ، وذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى باتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقاية من الفيروس والتعامل مع أي تداعيات محتملة لهذا الوباء.