ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3605 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 52 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و169 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، و14دراجة نارية مخالفة، و19 مخالفة موقف عشوائي، و44 مخالفة شروط الترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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