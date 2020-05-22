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الصحة ترد على أنباء تقديم خدمة تحليل فيروس كورونا في المنازل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقديم وزارة الصحة خدمة تحليل فيروس بالمنازل، أمر غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.

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وأوضحت الوزارة، أن تحليل الـ "pcr" للكشف عن فيروس كورونا يتم في المعامل المركزية بمستشفيات وزارة الصحة وبعض المستشفيات الجامعية فقط.

وشددت الصحة، على تزويد تلك المعامل بكافة المواسح الطبية اللازمة للكشف عن الفيروس لضمان دقة النتائج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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