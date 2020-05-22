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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تطبيق زيادات جديدة على المخالفات المرورية بداية من الشهر المقبل، أمر غير صحيح.
وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة العدل والتي أكدت أن قيمة المخالفات المرورية كما هي بمختلف شرائحها ولم يطرأ عليها أي تغيير.
وناشدت الوزارة، المواطنين بضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة حرصا على سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة توضح حقيقة تطبيق زيادات جديدة على مخالفات المرور الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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