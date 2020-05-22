التنمية المحلية: بدء صرف 500 جنيه منحة لـ12 ألف أسرة في 3 محافظات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة بالتعاون مع الوزارة بدء صرف منحة مالية قدرها ٥٠٠ جنيه لحوالي ١٢ ألف شخص من القرى الأكثر احتياجًا بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط للتخفيف من الآثار المترتبة من تداعيات الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال شعراوي، في بيان، اليوم الجمعة، إن عمليات صرف المنحة تتم بالتنسيق والتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وفي إطار آليات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح الوزير، أنه تم إعداد كشوف المستحقين في القرى المستهدفة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا وإرسالها إلي برنامج الأغذية للمراجعة والتنسيق مع مجالس التنمية المحلية في تلك القرى ومديريات القوى العاملة لضمان تطبيق كافة المعايير التي تضمن وصول المساعدات للمستحقين وعدم الصرف لأي أسر مدرجة في قوائم برامج الدعم النقدي والمعاشات الضمانية بباقي الوزارات المعنية بالدولة بما يضمن تطبيق معايير العدالة وعدم التمييز.

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وأضاف شعراوي، أن الوزارة نسقت مع برنامج الأغذية العالمي لتذليل أي تحديات في عمليات صرف المنحة لسرعه الانتهاء من إجراءات صرفها قبل عيد الفطر المبارك.

وقدم وزير التنمية المحلية خالص شكره وتقديره لبرنامج الأغذية العالمي علي الجهود التي يقوم بها كافة المسؤولين والدعم الذي يتم تقديمه لمساعدة جهود الدولة فيما يخص تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين الجانبين للانتهاء من بروتوكول التعاون الجارِ إعداده لتوقيعه خلال الفترة المقبلة في بعض البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبها أكدت آلاء الزهيري، مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، استمرار التعاون والتواصل بين البرنامج والوزارة للتعاون فيما يخص الملفات التي تم بحثها خلال الفترة الماضية خاصة دعم صغار المقترضين والمستفيدين من صندوق التنمية المحلية وباقي الملفات الأخرى.