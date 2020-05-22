أخبار مصر | طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي وسلطة الفتوش

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي وسلطة الفتوش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكِ سيدتي، اليوم الجمعة، مائدة رمضانية على الطريقة لبنانية، حيث يستعرض موقع الخليج 365 طريقة عمل فطار رمضان، وهو فتة لبناني بالدجاج وزبادي وسلطة الفتوش على الطريقة لبنانية الأصلية.

تحضير فتة لبناني بالدجاج والزبادي:

1 فرخة كاملة

2 كوب أرز

3 خبز شامي

2 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) ثوم مدقوق

ثلث كوب خل

زيت عباد الشمس للقلي

5 علب زبادي

4 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) سمن بلدي

نصف كوب صنوبر

ملح

فلفل أسود

خطوات التحضير فتة لبناني بالدجاج والزبادي:

تحضير الدجاج:

1_نقوم بتنظيف الدجاج من الداخل والخارج بالملح والدقيق ثم نغسلها بالماء الجاري ونتركها حتى تجف تمام

2-نضع الدجاجة في وعاء كبير ونغطيها بالماء ونتركها على النار حتى تستوي ويتم سلقها

3-نرفع الدجاجة من ماء السلق ونخلي منها العظام ثم تقطيعها لمكعبات صغيرة

تحضير الأرز:

1-نغسل الأرز بالماء ونتركه على مصفاة حتى يجف تمامًا

2- نقوم بتسيح السمن في وعاء ويسخن الزيت ثم نضيف الأرز ونقلبه مع السمن والزيت لمدة 5 دقائق ثم نغطيه بشوربة الدجاج ونتركه حتى يستوي.

تحضير الخبز:

1_ نقطع الخبز الشامي الي قطع متوسطة

2-نحضر مقلاة ونضع بها زيت ونتركه على نار متوسطة حتى يسخن ثم نضيف له قطع الخبز الشامي ونقلبها في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي نرفعه على مناديل مطبخ

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تحضير صلصة الخل والثوم:

1-نضع 2 ملعقة سمن ونتركها على النار حتى تسيح ثم نضيف ملعقة ثوم ونقلبها في السمن حتى يصبح لونها ذهبي ثم نضيف له الخل ونتركه حتى يغلي ثم نضيف له كوب من شوربة الدجاج ونتركه لمدة خمس دقائق على النار.

تحضير خليط الزبادي:

1-نحضر وعاء نضع فيه الزبادي مع ملعقة خل ونصف ملعقة ثوم ونتبل بالملح والفلفل الأسود ونقلب حتى تتجانس كل المكونات ثم ندخلها الثلاجة لفترة.

2- نقوم بتحمير حتى يتغير لونه

3-نحضر طبق زجاجي نضع فيه طبقة من قطع الخبز الشامي المحمر ثم نصف كوب من صلصة الخل والثوم ثم نضع الأرز على الوجه

3-نحضر وعاء نضع فيه قطع الدجاج ونضيف لها المتبقي من صلصة الخل والثوم، ونترك الوعاء على نار متوسطة لمدة دقيقة حتى تتشرب قطع الدجاج الصلصة.

4-نضع خليط قطع الدجاج مع صلصة الثوم والخل فوق الأرز ثم نضع خليط الزبادي ونرش على الوجه ملعقة سمن سائحة وساخنة وبقدونس وصنوبر.

تحضير سلطة الفتوش:

حزمة جرجير

حزمة بقدونس

3 ثمرات طماطم متوسطة مقطعة

رأس فجل مقطع

بصلة مقطعة شرائح

3 ثمرات خيار مقطعة

½ رغيف خبز مقطع مكعبات ومقلي في الزيت

الصوص:

ملعقة كبيرة دبس رمان

½ كوب زيت زيتون

2 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة نعناع ناشف

ملعقة صغيرة سماق ملح

تحضير سلطة الفتوش:

1_قطعي جميع الخضار وضعيه جانبًا

2_ امزجي مقادير الصوص واخلطيها جيدًا وتبليها بالملح

3_ اخلطي الخضار مع الصوص وضعيه في طبق التقديم

4_ ضعي الخبز المقلي على الوجه وقدميه فورًا