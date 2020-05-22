أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. رياح مثيرة للأتربة وشديد الحرارة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. رياح مثيرة للأتربة وشديد الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن طقس اليوم الجمعة، الموافق 22 مايو 2020، حيث يسود طقس شديد الحرارة على معظم أنحاء البلاد، وجاءت توقعات الهيئة كالتالي:
طقس الجمعة نهارًا
- طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد مثيرة للأتربة.
طقس الجمعة ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد
- طقس معتدل على جنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية
- أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية (30% تقريبًا)، على فترات متقطعة من اليوم.
- أمطار خفيفة على جنوب الصعيد (30% تقريبًا)، على فترات متقطعة من اليوم.
الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، بينما يستمر تأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 36
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 21 والعظمى 36
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 22 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 19 والعظمى 27
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 19 والعظمى 28
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 20 والعظمى 27
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 36
درجات الحرارة في السويس الصغرى 21 والعظمى 36
درجات الحرارة في العريش الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في رفح الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في نخل الصغرى 20 والعظمى 37
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 27 والعظمى 40
درجات الحرارة في طابا الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 19 والعظمى 34
درجات الحرارة في الطور الصغرى 25 والعظمى 39
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 27 والعظمى 39
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 37
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 40
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 25 والعظمى 40
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 27 والعظمى 42
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 29 والعظمى 43
درجات الحرارة في قنا الصغرى 30 والعظمى 44
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 30 والعظمى 45
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 31 والعظمى 45
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 31 والعظمى 45
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 32 والعظمى 44
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 27 والعظمى 38
درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 27 والعظمى 38
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 29 والعظمى 34
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 37