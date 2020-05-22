أخبار مصر | رسالة "المنسي" قبل استشهاده تثير ردود فعل واسعة على "السوشيال ميديا"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسالة "المنسي" قبل استشهاده تثير ردود فعل واسعة على "السوشيال ميديا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت موقع التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة عقب انتهاء الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، والتي تناولت أحداث مثيرة حول استشهاد القائد أحمد المنسي والكتيبة 103، تحت عنوان "ملحمة البرث".
وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ملحمة إنسانية حيث عبر رواد الـ"سوشيال ميديا" عن بالغ حزنهم، على استشهاد وحوش الصاعقة في سيناء.
رسالة المنسي
وشارك رواد التواصل الاجتماعي عبر موقع "فيسبوك" منشور مقتبس من كلمات الشهيد أحمد المنسي، قبل استشهاده، والتي تقول: "يابني أنا مطمن، خلوا بالكم أنتم من نفسكم.. على عهدي يا رجاله زي ما اتفقنا أدفن بأڤرولي.. الشهيد ولا بيتغسل ولا بيتكفن".
وعقب أحد رواد "السوشيال ميديا"، على أخر كلمات المنسي، قائلا: "قطعت قلوبنا.. شوفوا إحنا عيطنا إزاي وكل ده تمثيل أمال فالحقيقة هنعمل إيه "رجالنا وحوش ومبيخلصوش"، وكتب آخر: "قالوا نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان..الله يرحم شهداء الوطن هما دول الرجال فعلا".
وعلق آخر: "انتو متخيلين الوجع اللي انتو فيه وانتو بتتفرجو علي تمثيل.. تخيلوا الواقع بقي" رحم الله شهداء الوطن".
أجواء حزينة على "تويتر"
ولم تختلف أجواء الحزن عبر موقع التدوينات الصغير "تويتر"، حيث تصدر هشتاغ "ملحمة البرث"، قائمة التدوينات الأكثر تداولا، وقال أحد المغردين، عبر الهاشتاج: "بطل زيك مكانوش هيقدروا يوقعوه غير كدا فعلًا من ضهره وغدر عشان من قدامك ميعرفوش"، وأضاف آخر عبر حسابه: "رحم الله شهداء البرث عاشوا رجال وماتوا رجال"،
وكتب آخر من خلال "الهشتاج": "بدمائهم البلد صمدت وصارت قوية.. مصر اختارت القضاء على الإخوان وباقي الإرهابيين والتكفيريين أبطال مصر شهداء البرث صباح الجمعة ٧ يوليو ٢٠١٧ سيناء.. مربع البرث.. بيت راشد الشهداء: أحمد صابر محمد المنسي وابنائه..... وأبنائنا".
وعلق آخر:" عياط.. زعل.. وجع.. ذهول || احاسيس متلخبطة بس الحقيقة واحده أبطالنا في سينا".
وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة،، أحداث مشوقة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطال وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع أبطالنا على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدأ من جنودنا، لتبقي أسمائهم خالدة في اذهان الوطن.
أبطال مسلسل "الاختيار"
يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.
ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف في أحداث مسلسل الاختيار، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرين.