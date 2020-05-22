أخبار مصر | رسالة "المنسي" قبل استشهاده تثير ردود فعل واسعة على "السوشيال ميديا"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسالة "المنسي" قبل استشهاده تثير ردود فعل واسعة على "السوشيال ميديا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت موقع التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة عقب انتهاء الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، والتي تناولت أحداث مثيرة حول استشهاد القائد أحمد المنسي والكتيبة 103، تحت عنوان "ملحمة البرث".

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ملحمة إنسانية حيث عبر رواد الـ"سوشيال ميديا" عن بالغ حزنهم، على استشهاد وحوش الصاعقة في سيناء.

رسالة المنسي

وشارك رواد التواصل الاجتماعي عبر موقع "فيسبوك" منشور مقتبس من كلمات الشهيد أحمد المنسي، قبل استشهاده، والتي تقول: "يابني أنا مطمن، خلوا بالكم أنتم من نفسكم.. على عهدي يا رجاله زي ما اتفقنا أدفن بأڤرولي.. الشهيد ولا بيتغسل ولا بيتكفن".