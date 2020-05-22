شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يدعو الحكومة بالتعجيل بإنهاء مشروع الصرف الصحي بقرية الحجاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء أشرف عمارة، نائب الإسماعيلية، باستيضاح عاجل لسياسة الحكومة بشأن إنهاء مشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها الإسماعيلية وخاصة منطقة الكيلو2، وشدد على ضرورة إنهاء مشكلة الوصلات المنزلية بشوارع المنطقة وضرورة تحديد جدول زمني محدد لإنهاء الأعمال وإدراج بقية الشوارع والمناطق التي لم يشملها مشروع تمديد خطوط الصرف الصحي على الخطة العاجلة للحكومة منعًا لحدوث كوارث بيئية وصحية.

جاء ذلك في طلب المناقشة العامة الذي تقدم به النائب أشرف عمارة صباح أمس للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن معاناة الأهالي من سوء شبكة الصرف الصحي بمدينة الإسماعيلية، ومنطقة الكيلو2.

وأشار النائب أشرف عمارة إلى أن أهالي الإسماعيلية طالبوا مرارًا وتكرارًا بضرورة وضع حل نهائي لمشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها الإسماعيلية بشكل عام، ومنطقة الكيلو ٢ بشكل خاص، موضحًا أن مطالب الأهالي كانت عبر وسائل اتصال عديدة، منها عبر البرامج الإذاعية المختلفة، ومكاتبات رسمية لمحافظي الإسماعيلية السابقين، ولمسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلا أن المشكلة كانت محل وعود دون تنفيذ من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

واستعرض عمارة خلال طلب المناقشة خطورة الوضع البيئي والصحي الذي يعاني منه أهالي قرية الحجاز التابعة لمنطقة الكيلو2.. وقال: أن منطقة الكيلو2 تعتبر من أكبر المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وتعاني من مشكلة سوء التخطيط، وانتشار بؤر التعديات على الأراضي الزراعية، وتنعدم فيها مراكز الخدمات على الرغم من وقوعها على طريقي الإسماعيلية القاهرة، والإسماعيلية بورسعيد.

وأشار إلى أن أهالي القرية يعانون على مدار 40 عامًا حيث أن مساكن القرية وشوارعها غارقة بصفة مستمرة في مياه الصرف الصحي مما ينذر بكارثة بيئية وصحية..

وقال إنه لا يوجد أسباب لتعطيل تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية بعد انتهاء أزمة التبعية الإدارية والمحلية، وقد صدور القرار الذي طالبت به في وقت سابق بنقل تبعيتها إلى مركز ومدينة الإسماعيلية.

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