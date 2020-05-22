شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يهنئ «الطيب» و«جمعة» و«علام» بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم الخميس، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث قدم لفضيلته التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعلنت الكنيسة، في بيان لها، أن قداسة البابا بعث برقية تهنئة للإمام الأكبر بالمناسبة ذاتها، هذا نصها: «فضيله الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز، وتحقيق رسالتكم الحضارية لنشر روح المحبة والتسامح وغرس قيم العيش المشترك في كافه أرجاء العالم».

في سياق متصل، هنأ البابا، الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف وقال في برقيته «يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بعيد الفطر المبارك».

وأضاف: «داعين الله أن يوفق جهدكم المخلص لإعلاء شأن وطننا العزيز. واستكمال مسيركم في طريق نشر الوعي وثقافة السلام والعيش المشترك في كافه أرجاء الوطن لمواجهة أعداء الإنسانية من قوى الشر والتعصب والإرهاب».

كما أرسل قداسة البابا برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. قال فيها «يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية، ومواصلة العمل في سبيل غرس وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية السامية لأجل رفعة الوطن».

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