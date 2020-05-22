شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تماثلها للشفاء.. خروج أول حالة كورونا من مستشفى حميات الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج أول حالة شفاء مصابه بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، الخميس، من مستشفى حميات الزقازيق، والتي تم اكتشاف إصابتها بالمستشفى منذ ١٥ يوم، وتم استكمال العلاج وتقديم الرعاية الطبية لها بالمستشفى، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لها من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لها، على أن تقوم باستكمال فترة العزل بالمنزل، وتم التأكيد عليها بضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية المنزلية.

وبحسب بيان، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الفريق الطبي، والخدمات المعاونة بالمستشفى، على المجهود البطولي المبذول لصالح المرضي بالمحافظة، مثمنًا دورهم الوطني، وشعورهم بالمسؤولية في تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفانٍ.