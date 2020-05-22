شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 10 من مصابي «كورونا» في «عزل أبوقير».. وحصيلة الشفاء ترتفع إلى 334 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالحميد المدير الطبي الجديد لمستشفى الحجر الصحي في المدينة الشبابية بابو قير شرق الإسكندرية «مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19» أنه تم تعافي 10 مصابين جدد من فيروس كورونا وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تمامًا وتلقى العلاج اللازم الخميس.

وأضاف «عبدالحميد» – ل«المصري اليوم» – أنه بخروج الحالات ال10 يصل إجمالي الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ فتحها وحتى الآن 334 حالة مشيرًا إلى أنه تم إجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أنه يتم استقبال المصابين من مستشفى عزل العجمي المركزي من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

وقال رئيس الفريق الطبي أنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الإسكندرية بالكامل مقر حجر صحي «عزل» لمصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهه فقط وليست رعاية طبية كاملة وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مستشفى الحجر الصحي في أبوقير تضم ٢٠٠ حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الأولى حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبي المتابع للحالات فقط.

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