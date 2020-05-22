شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يستقبل 280 من العالقين بالكويت.. وتسكينهم بمدينة الأمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، فجر الجمعة، فوجا جديدا من العالقين بالخارج يضم 280 مواطنا قادما من دولة الكويت، وتسكينهم بمدينة الأمل الجامعية وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإعادة المصريين العالقين بالخارج ووضعهم في الحجر الصحى ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

حرص مبارك على استقبال المواطنين فجر اليوم مؤكدا على دور الجامعة في دعم خطة الدولة في مواجهة الأزمات، وتسخير كافة إمكانياتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم.

ومن جانبه، تابع رئيس الجامعة تسكين المواطنين فور وصولهم وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة وتعقيم كافة متعلقاتهم، وتوزيع المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات وكحول للوقاية من العدوى، وتوزيع هدايا ترحابية لهم تشمل مصاحف وسجاجيد صلاة، مؤكدا لهم توفير كافة احتياجاتهم، وتواجد فريق طبى متخصص على مدار الساعة لمتابعتهم، ورفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى في حال حدوث أي إصابات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه قد سبق واستقبل ٥٦٠ من العالقين بالخارج خلال الأسبوع الماضى، وتسكينهم بالمدينة والتى تم تجهيزها وإمدادها بكافة الإمكانيات اللازمة وتوفير سبل الإعاشة والرعاية الطبية لهم، وعقب مغادرتهم تم عمل تعقيم كامل للمدينة الجامعية وتجهيزها لاستقبال الفوج الجديد.

رئيس جامعة المنوفية يستقبل 280 من العالقين بالكويت

رئيس جامعة المنوفية يستقبل 280 من العالقين بالكويت

رئيس جامعة المنوفية يستقبل 280 من العالقين بالكويت

رئيس جامعة المنوفية يستقبل 280 من العالقين بالكويت

رئيس جامعة المنوفية يستقبل 280 من العالقين بالكويت

رئيس جامعة المنوفية يستقبل 280 من العالقين بالكويت