شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية: فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لفترة استثنائية أول يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الاتحاد فترة استثنائية، للتجديد والإضافات، والاشتراك لأول مرة، طبقا لقرار مجلس الاتحاد الأخير، على أن يكون ذلك فى الفترة من الأول من يونيو 2020، وحتى 15 يونيو 2020.

وحدد مشروع العلاج قيمة الاشتراك لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، على النحو التالى:

1- العضو الذى مر على تخرجه من عام وحتى 5 سنوات، 290 جنيه، الزوج/ الزوجة 365 جنيه، الأبن 145، أحد الوالدين 660 جنيها.

2- العضو الذى مر على تخرجه من 6 سنوات وحتى 10 سنوات، 365 جنيه، الزوج/ الزوجة 455 جنيه، الأبن 185، أحد الوالدين 760 جنيها.

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3- العضو الذى مر على تخرجه من 11 عام وحتى 15 عام، 425 جنيه، الزوج/ الزوجة 545 جنيه، الأبن 220، أحد الوالدين 860 جنيها.

4- العضو الذى مر على تخرجه 15 سنة، 510 جنيه، الزوج/ الزوجة 640 جنيه، الأبن 255 جنيه، أحد الوالدين 960 جنيها.

5- الأرامل والمعاشات، 580 جنيه، الزوج/ الزوجة 725 جنيه، الأبن 290، أحد الوالدين 990 جنيها.

وأشار الاتحاد إلى أنه يُضاف إلى تلك القيمة 75 جنيه للبطاقة للفرد الواحد، و100 جنيه للبطاقة أكثر من فرد.

كان قد قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، " الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، خلال اجتماعه أمس الأثنين، زيادة معاشات أعضاء النقابات الأربعة 100 جنيه، لتصبح 900 جنيه بدلا من 800 جنيه، وكلف مجلس الاتحاد القائمين على المشروع للتعاقد السريع مع مستشفيات خاصة للعزل بجميع محافظات الجمهورية لدواعى وباء كورونا ضمن مشروع العلاج.