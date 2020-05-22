شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود جامعة حلوان البحثية لمواجهة كورونا فى 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة جهودها الحثيثة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك على العديد من الأصعدة المجتمعية والعلمية والبحثية، وفيما يلى يرصد "الخليج 365 " أبرز تفاصيل جهود جامعة حلوان فى مواجهة فيروس كورونا .

1 - تكوين عدد من الفرق البحثية من كليات الجامعة المختلفة للتصدى للجائحة من خلال الأبحاث العلمية.

2 - اشتملت هذه الفرق البحثية على أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والصيدلة والعلوم والهندسة والفنون التطبيقية.

3 - تم التقدم بمشروع بحثى لتجربة أحد الخطوط العلاجية الفيروسية من خلال اللجنة العلمية المسئولة عن التصدى للجائحة

4 - كما شاركت الجامعة فى مشروع فاز بتمويل من أكاديمية البحث العلمى لتطوير مصل للفيروس بالاشتراك مع المركز القومى للبحوث

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5 - حصل قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب على تمويل منحة بحثية مشتركة من الهيئة الفرنسية العامة لأبحاث الفيروسات والمناعة بالاشتراك مع معهد باستير الفرنسى للوبائيات وذلك لإنشاء نموذج لمنع انتشار العدوى داخل المنشآت الصحية المصرية.

6 - نشر عدد 5 أبحاث دولية صادرة من كلية الطب بجامعة حلوان خاصة بفيروس كورونا المستجد،.

7 - بحث مقبول للنشر فى مجلة لانسيت العالمية الشهيرة خاص بمدى الخطورة التى يتعرض لها مرضى كورونا خلال التدخلات الجراحية المختلفة ، وآخر تم قبوله للنشر بإحدى المجلات العالمية يناقش الضغوط النفسية التى يتعرض لها مقدمو الخدمة الصحية خلال تعاملهم مع الجائحة الحالية.

8 - لجنة أخلاقيات البحث العلمى بكلية الطب بجامعة حلوان عدداً من الدراسات الخاصة بعلاج فيروس كورونا والتعامل مع الحالات المرضية لمصابى الجائحة فى مراحلها المختلفة.

9 - تقدمت كليات بجامعة حلوان لمشروعات بحثية لاستخدام الناتو فى مواجهة كورونا.