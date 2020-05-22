شكرا لقرائتكم خبر عن العامري فاروق: اجتماعات «مستقبل وطن» لأول مرة من خلال تطبيق زووم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد حزب مستقبل وطن قبل قليل اول اجتماعاته لأمناء الهيئات الاستشارية أون لاين ولأول مرة منذ بداية أزمة «كورونا» مع كافة أعضاء وأمناء شؤون الهيئات الإستشارية بالحزب على مستوى جمهورية مصر العربية عن طريق إستخدام تطبيق «زووم» أون لاين وذلك من أجل الحفاظ على التباعد الإجتماعي ومراعاة عدم الإختلاط كما أوصت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

ويعد ذلك الإجتماع هو أول إجتماع للأمانة الإستشارية منذ بداية تشكيلها في يناير من العام الجاري 2020، خلال الإجتماع تم مناقشة آخر التطورات والمستجدات الخاصة بوباء الكورونا المستجد وكيفية التعامل مع تلك الأزمة ومحاولة إتباع نصائح وإرشادات منظمة الصحة العالمية من أجل الحد من إنتشار الفيروس.

وقال العامري فاروق آمين شؤون الهيئات الإستشارية بالحزب والذي ترأس الاجتماع ان الاجتماع يستهدف تحقيق التواصل مع كافة الأمانات النوعية وتعتبر هي الهيئة الإستشارية لجميع الملفات الخاصة بالمشكلات والمقترحات التي تعرضها الأمانات المختلفة، وتعتبر بمثابة مركز للتفكير للحزب- think tank، كما حدد أيضاً العامري موعداً دورياً لعقد الإجتماع مع الأمانة كل أسبوعين لبحث كافة الموضوعات المستجدة ومناقشة المقترحات وكيفية التحرك في هذه الملفات .

والجدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن منذ أيام قليلة قام بإطلاق أكبر قافلة توزيع أجهزة كهربائية وكراتين غذائية لعدد خمسة الاف أسرة من الاسر الأكثر إستحقاقاً في مئة قرية مستحقة تحت عنوان «هدية الرئيس في ليلة القدر».