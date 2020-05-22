شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على حالة مدير مركز شباب السلام بالشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا بوافي مسعد عاصي مدير مركز شباب السلام بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، والذي قد فقد ساقة اليسرى، واستشهد ٣ من أقاربه وإصابة عدد آخر من الأهالي إثر الحادث الإرهابي بقرية قبر عميرة.

وخلال الاتصال اطمئن صبحي على مدير مركز شباب السلام، والذي تلقى العلاج بمستشفى العريش العام.

ووجه وزير الرياضة إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء بتوفير كل أنواع الدعم للمصاب، مؤكدا أن الوزارة تضع كل إمكاناتها لدعم أهالينا في محافظة شمال سيناء.

كما قدم وزير الرياضة العزاء لأهالي الشهداء الذين راحوا ضحية هذا الحادث الارهابي الخسيس.