شكرا لقرائتكم خبر عن «استراحة محارب» للفوج الثالث بـ«عزل أبوقير».. والدفعة الرابعة تتسلم عملها رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت الدفعة الرابعة من الطاقم الطبي والتمريض عملها الخميس في مستشفى المدينة الشبابية في ابوقير «مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩» بدلا من الدفعة الثالثة التي قضت ١٤ يوما في تقديم الخدمة الطبية للمرضي.

وقال الدكتور عمرو سلامة رئيس الفريق الطبي السابق إن الفوج الثالث من الأطباء والتمريض تم منحهم إجازة ١٤ يوما كاستراحة محارب وذلك بعد إخضاعهم لمسوح طبية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وسلبية العينات.

وأشار إلى أن جميع أفراد الفريق الطبي والتمريض الذين غادروا خضعوا لتحاليل قبل مغادرة المستشفى للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس وخرجت عينات جميع المغادرين سلبية ومنحهم جميعا إجازة ١٤ يوما فضلا عن منح الفريق التمريضي إجازة أيضًا بعد سلبية العينات.وأضاف أنه تم توفير بديل لجميع المغادرين حتى لا يتأثر سير العمل داخل المستشفى.

وتسلم الدكتور أحمد عبدالحميد مهام رئاسة الفريق الطبي الجديد للمستشفى المؤقت لعزل المصابين بفيروس كورونا في المدينة الشبابية بابو قير بدلًا من الدكتور عمرو سلامة.

وقال «عبدالحميد» أنه يتم استقبال المصابين من مستشفى عزل العجمي المركزي من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

وأوضح أنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الإسكندرية بالكامل مقر حجر صحي «عزل» لمصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهه فقط وليست رعاية طبية كاملة وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وأكد المدير الطبي الجديد أن مستشفى الحجر الصحي في أبوقير تضم 200 حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الأولى حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبي المتابع للحالات فقط.