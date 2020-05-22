شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 10 من مصابي كورونا بـ«عزل أبوقير».. وحصيلة الشفاء ترتفع لـ334 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد عبدالحميد المدير الطبى الجديد لمستشفى الحجر الصحى في المدينة الشبابية بابو قير شرق الاسكندرية (مستشفى العزل لمصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) تعافي 10 مصابين جدد من فيروس كورونا وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تماماً وتلقى العلاج اللازم الخميس.

وأضاف «عبدالحميد» لـ«المصرى اليوم»: «بخروج الحالات الـ10 يصل اجمالى الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ افتتاحها حتى الان 334 حالة مشيرا إلى أنه تم اجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية».

وأوضح أنه يتم استقبال المصابين من مستشفي عزل العجمى المركزى من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

وقال رئيس الفريق الطبى أنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الاسكندرية بالكامل مقر حجر صحى (عزل) لمصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهه فقط وليست رعاية طبية كاملة وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مستشفى الحجر الصحى في ابو قير تضم ٢٠٠ حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو اجهزة تنفس صناعى والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الاولى حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبى المتابع للحالات فقط.

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