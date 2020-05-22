شكرا لقرائتكم خبر عن كاتدرائية بشائر الخير في الإسكندرية... مساحتها 3200 متر وتسع لـ700 مصلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي يرافقه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الخميس، أول كاتدرائية في بشائر الخير 3 تحمل اسم السيدة العذراء والشهيد أبي سفين والقديس الأنبا كاراس ضمن فعاليات افتتاح مشروع بشائر الخير 3.

وحضر الافتتاح كل من الانبا كيرلس افا مينا اسقف ورئيس دير الشهيد العظيم مار مينا، والأنبا بافلي الاسقف العام لقطاع المنتزه والانبا ايلاريون الاسقف العام لقطاع غرب الاسكندرية والانبا هرمينا الاسقف العام لقطاع شرق والقمص ابرام اميل وكيل عام البطريركية بالاسكندرية.

ويقول القس أنطونيوس فرج الله ابراهيم كاهن كنيسة السيدة العذراء والثلاث آباء مقارات القديسين الهانوفيل، والمنسق الاعلامي لقطاع كنائس غرب اسكندرية، لـ«المصرى اليوم» إن الدولة خصصت مسطح لانشاء الكاتدرائية الجديدة، فيما تحمل تكلفتها الانشائية متبرعون من محبى الكنيسة.

واشار إلى أن الكاتدرائية تشمل مبنى كنسى تحت مسمى كاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس السائح ومبنى خدمى ملحق به على مساحة اجمالية تقدر بـ3200 متر مربعا وتسع لـ700 مصلي.

وأشار إلى أن الاعمال شملت انشاءات معمارية ودكك المصلين والايقونات المقدسة والمذابح والبالغ عددها 3 يتوسطهم المذبح الكبير باسم السيدة العذراء وابو سيفين والانبا كاراس السائح.

ولفت إلى أنه يوجد في قطاع غرب 22 كنيسة لكن تعد هي اول كاتدرائية للقطاع حيث تم انشائها على شكل القبة من الداخل.

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