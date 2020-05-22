شكرا لقرائتكم خبر عن كإجراء احترازي.. محافظة الجيزة تقرر العزل المنزلي لكل أعضاء مكتب نائب المحافظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت محافظة الجيزة أن احد العاملين بمكتب نائب المحافظ هند عبدالحليم حصل على إجازة من العمل منذ أن بدأت تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، حتى تم التأكد من ايجابية اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعلى الفور أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعليمات كإجراء احترازي بالعزل المنزلي لكل أعضاء مكتب نائب المحافظ المخالطين للمصاب، وذلك لمدة 14 يوما بناء على التعليمات الوقائية من مديرية الصحة بالجيزة، لحين التأكد من سلامتهم من أي اصابات بالفيروس.

وتؤكد محافظة الجيزة على سلامة نائب المحافظ من الإصابة مع التزام الجميع بالعزل المنزلي، كإجراء وقائي حفاظا على سلامتهم.

وفي نفس الاطار شنت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم للمكاتب والأدوار المختلفة بديوان عام المحافظة، وذلك من خلال فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة حفاظا على سلامه المواطنين.