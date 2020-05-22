شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: 3 رحلات جوية استثنائيه إلى الإمارات لإعاده المصريين بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الطيران المدني قبل قليل، استمرار تسير جسرها الجوي غدا الجمعة لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرة إلى أن غدا الجمعة سيشهد إقلاع 3 رحلات جوية استثنائيه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

أضافت الوزارة خلال بيان لها، أن جميع الرحلات ستقلع غدا من مطار القاهرة الدولى، وتعود إلى مطار إلى مطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تجري سلطات مطار القاهرة الدولي، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، بمعرفة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، وذلك قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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