شكرا لقرائتكم خبر عن «45 يوم متواصلة في حب مصر».. عزل قها تشيد بأبطال المعمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«45 يوم متواصلة في حب مصر».. هكذا وصفت إدارة مستشفى قها المركزي المخصص للعزل الصحي لمرضي كورونا أبطال المعمل بالمستشفى عبر صفحة المستشفى على «فيس بوك».

وأكدت إدراة المستشفى في المنشور اأن هؤلاء هم أصحاب المجهود الشاق، سواء سحب المسحات للمرضى أو الفريق الطبي أو فريق عينات الدم أو التحاليل المطلوبة للمريض.

وجاء في المنشور: «الابطال هم أحمد نجيب والذي يعمل منذ 45 يوما في الفرق الطبية بالمستشفى بنفس القوة والحماس والمجهود وهو إضافة قوية للمكان وهمة عالية وتضحية منقطعة النظير يبث الأمل في نفوس المرضى ودوما مبشراً لهم ومحفزاً، والبطل الثاني هو محمد حسني الملقب بالجندي المجهول صاحب العمل الجاد والذي قبِل التحدى وأكمل المشوار حبا في العمل، والبطل الثالث هو محمد حسن النشيط جدا وعاشق للعمل والمرور اليومي لسحب العينات».

ووجهت إدارة المستشفى رسالة لهم: «شكراً لكم يا أبطال أنتم نموذجا وطنيا أصيلا لشباب يحب وطنه وعنده استعداد دائم للبذل والتضحية».

في سياق متصل وجه المستشفى رسالة أخرى للدكتورة سعاد حتاته نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الرابع:«تلك الجائحة أثبتت بحق أن المرأة المصرية لها مواقف وبطولات ودوما هي الرافعة الأساسية لنهوض الوطن وما نراه من الطيبات والصيادلة والممرضات لشئ من أعمال البطولات والتضحيات الكبيرة».

الدكتورة سعاد هي قصة بطلة تحملت الكثير وتقدمت الصفوف رغم أعبائها الأسرية، إدارة حكيمة قائمة على الحب والتفاهم والتناغم، حتى عندما تعرضت للأذى النفسي من البعض وهي تؤدي مهمتها لم تفتر همتها بل رمت وراء ظهرها وظهرت معدنها الطيب والنبيل، لا تتعامل كإدارة بل كأخت كبرى للجميع، تخاف على بناتها من الطبيبات والممرضات في العمل وتلبي كل احتياجاتهن وتمر عليهن ليلا ونهارا للاطمئنان عليهن.

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