شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «الدفعة المزدوجة» بكفر الشيخ يتبرعون بـ«عناية مركزة» لمستشفى الصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبرع طلاب دفعة الثانويه العامة لعام 95 «الدفعة المزدوجة» بمدينة كفرالشيخ بتجهيز وحدة عناية مركزة كاملة لمستشفى الصدر، وجهاز تكييف وثلاجه لمستشفي الحميات.

يأتي هذا في إطار المشاركة المجتمعية البناءة لأبناء محافظة كفر الشيخ، في دعم وتجهيز المستشفيات بالأجهزة الطبية اللازمة، في ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد Covid-19، والحد من انتشاره.

وعبر الدكتور محمد كمال رزق، عضو مجلس نقابة الأطباء بكفر الشيخ، وأحد أعضاء الدفعة، عن فخره واعتزازه بما قدمه زملائه أبناء دفعة ثانوية عامة 95 «الدفعة المزدوجة»، وذلك من منطلق الشعور بواجبهم الوطني تجاه الدولة والمجتمع.