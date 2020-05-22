شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يخصص قطعة أرض لإنشاء محطة «صرف صحي الطيرية» بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على استثناء قطعة أرض زراعية من مساحات من الأراض الزراعية بمركز كوم حمادة مساحتها 6 فدان و11 قيراطًا و5 سهم بقرية الطيرية التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم شريك بمركز كوم حمادة لإنشاء محطة معالجة صرف صحي عليها.

وأوضح «المحافظ» أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد في قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وينطق بشأنه الشروط الواردة للقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقوانين المنظمة، مع التزام أجهزة الحكم المحلى والأجهزة التنفيذية بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والموقع دون أي تعديات ودون أدنى مسئولية على الوزارة لدى حقوق الغير.

وأشاد «آمنة» بالمشاركة المجتمعية والتنسيق والتعاون بين أعضاء مجلس النواب والجهاز التنفيذي بالمحافظة للعمل على تلبيه احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة.