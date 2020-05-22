شكرا لقرائتكم خبر عن وضع اللمسات النهائية لتجهيز مستشفى العزل بفاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور على مستشفي فاقوس النموذجي، لوضع اللمسات النهائية لتجهيز مستشفي العزل بمبني الطوارئ بالمستشفي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

تفقد وكيل الوزارة مختلف الأماكن والأقسام الطبية، للتأكد من توافر كافة التجهيزات والأجهزة الطبية اللازمة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بكميات كافية، وقيام شركة النظافة بأعمال النظافة، وتوافر الأدوات الخاصة بها، كما تم التأكد من كفاءة عمل المصاعد الموجودة بالمبني.

وأكد وكيل وزارة الصحة على توافر الوجبات الغذائية لجميع الفرق الطبية والعاملين بالمستشفي، كما عقد عدة إجتماعات مع الجيش الأبيض من هيئة التمريض، بحضور الدكتور محمد الناجي مدير المستشفي، والدكتور سمير النجيحي مدير الإدارة الصحية، لمؤازرة الجيش الأبيض والأخذ من آذرهم، وتقديم الدعم المعنوي لهم، وقدم لهم الشكر على ترك منازلهم وقيامهم بالعمل ١٤ يوم متواصلة داخل مستشفي العزل، مشدداً على إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع المرضي، للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

كما عقد إجتماع مع مسئولة مكافحة العدوي بالمستشفي، لمناقشة تطبيق كافة سياسات ومعايير مكافحة العدوى، والتشديد على أعمال التطهير والتعقيم المستمر، وخطة العمل لأمن وسلامة الفريق الطبي والمريض بمستشفي العزل، كما أجتمع مع طبيبة العزل للتأكيد على إتباع بروتوكولات العلاج المحددة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، مع مراعاة سحب العينات لإجراء الحمض النووي للمرضي وفقاً للجدول الزمني المقرر من قبل الوزارة، مؤكداً على مدير المستشفي بتوفير كافة احتياجات الفريق الطبي أثناء العمل بمستشفي العزل.