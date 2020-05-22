شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يقيم حفل إفطار لدعم الصلح بين عائلتى الفواخرية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه لا ضرر ولا ضرار بين عائلتى القصلية والصبايحة التابعتين لقبيلة الفواخرية بالعريش.

وأشار المحافظ عقب حفل الافطار الذي أقامه للعائلتين في ديوان عام محافظة شمال سيناء بالعريش، بحضور الشيخ يحى الغول القاضى العرفى وعدد من وجهاء وعقلاء العائلتين ورموز وعواقل ومشايخ مدينة العريش، إلى علاقات الود والمودة بين العائلتين، وحرصه على استمرار العلاقات الطيبة بين جميع المواطنين من أهالى المحافظة باعتبار أن المحافظة قبيلة واحدة.

وأعلن المحافظ عن تحديد يوم 15 شوال المقبل كموعد نهائى لاقرار الحل ودعم الصلح بين الطرفين مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للتنفيذ الفورى من كلا الطرفين.. متمنيا أن يكون عيد الفطر المبارك فرصة لتزاور أفراد العائلتين وتهنئة بعضهم العض بالعيد.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لعواقل ومشايخ المحافظة وعلى رأسهم الشيخ يحيى الغول القاضى العرفى، والى رموز العائلتين وبعض رموز مدينة العريش لجهودهم من أجل ازالة الخلاف بين العائلتين والتوصل إلى حل مرضى لكلا الطرفين.. كما قدم الشكر إلى وزارة الداخلية ومديرية أمن شمال سيناء وجميع الأجهزة الأمنية لسرعة تدارك أوجه الخلاف وتهدئة الطرفين.

ومن جانبه أكد الشيخ يحيى الغول القاضى العرفى أن تطييب الخواطر بين طرفى النزاع أهم كثيرا من أي مبالغ مالية.. مشيرا إلى الجهد الكبير الذي قام به محافظ شمال سيناء في تقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين العائلتين المتخاصمتين.. ومؤكدًا على أنها المرة الأولى في تاريخ القضاء العرفى التي يترأس فيها محافظ الاقليم جلسة عرفية.

وأشاد عز القصلى ممثل عائلة القصلية بجهود الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وكل من تدخل لإنهاء الخلاف بين العائلتين.. مؤكدا التزامه بحكم القضاء العرفى واتمام الصلح بين العائلتين.. علاوة على اعادة أواصر المحبة والود بين العائلتين المنتميتين لقبيلة واحدة.

وقدم هيثم رحمى نيابة عن قبائل وعائلات شمال سيناء الشكر والتقدير للسيد المحافظ والقيادات الأمنية لجهودهم في تحقيق الصلح والوئام بين القبائل والعائلات.

Advertisements

يذكر أن مشاجرة وقعت بين أفراد من العائلتين منذ حوالى 7 سنوات بسبب خلاف على قطعة أرض أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين وحرق 4 منازل وسيارة.. حيث تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فيها.

كما يذكر أنه سبق عقد جلسة صلح عرفية بين طرفى النزاع خلال الشهر الماضى بحضور المحافظ وبعض عواقل ومشايخ وعقلاء العريش.. حيث استجاب الطرفان للقضاء العرفى ولأحكامه.. مما يؤكد على حل الأزمة نهائيا واعادة الود والوئام إلى طرفى النزاع.