شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الحملات التموينية لمراقبة الأسواق بمراكز ومدن كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، قام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمتابعة أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق ومحلات الجزارة بقرية الزعفران، تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٦٠ كيلو لحوم بقري وجاموسي مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر جنح امن دولة طوارئ بالواقعة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والتموين والطب البيطري.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.