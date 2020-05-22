شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شواطئ القري السياحية المستثناه من قرار الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بغرفة المنشآت الفندقية بالغردقة، استثناء شواطئ القري السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارتي السياحة والصحة بالبحر الاحمر من قرار الاغلاق امام النزلاء خلال اجازة عيد الفطر، حسب تعليمات مجلس الوزراء بإتاحة استخدام شواطئ القري السياحية للنزلاء في السياحة الداخلية للفنادق التي اجتازت اعمال التفتيش والضوابط الخاصة بالتشغيل مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى استمرار العمل بقرار الاغلاق لكل الشواطئ العامة بمختلف مدن المحافطة وذلك خلال اجازة عيد الفطر وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أي تجمعات تعد مخالفة لخطة الدولة للحد من إنتشار العدوى.

ووجه المحافظ كافة الجهات المختصة بتطبيق القرار مناشداً أهالى المحافظة مجدداً بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن الحملات مستمرة يومياً بمختلف مدن وقرى المحافظة من شمالها إلى جنوبها، ويقوم بنفسه بزيارات ميدانية مفاجئة بمختلف المدن في أوقات مختلفة للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار الفيروس، لافتاً إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحسم تجاه المخالفين.

واكد مسؤولو محميات البحر الاحمر منع تنظيم أي رحلات بحرية أو زيارات لمختلف المحميات الطبيعية والبرية بالغردقة ومرسي علم وحلايب وشلاتين خلال اجازة عيد الفطر طبقا لقرارات وزيرة البيئة ومحافظ البحر الاحمر لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

فيما تتابع ادارات المحميات المنتشرة بمدن البحر الاحمر متابعة تنفيذ قرار اغلاق الشواطئ ومنع أي تجمعات للمواطنين خلال احتفالات عيد الفطر واخطار الاجهزة الامنية باي مخالفات بمختلف شواطئ المحميات الطبيعية وإستمرار تعليق عمل جميع أنشطة ( غطس- سنوركل- كايت- ويند سرف- غواصات).

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